دوري أبطال أوروبا، يستضيف أستون فيلا الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب "فيلا بارك" ضمن لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان باريس سان جيرمان فاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة الذهاب.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمي: مارتينيز



خط الدفاع: كاش، كونسا، توريس، ديني



خط الوسط: كامارا، تيليمانس، ماكجين



خط الهجوم: أسينسيو، واتكنز، راشفورد

موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان



تنطلق مباراة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان



تذاع مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وتقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان

آرسنال 3-0 ريال مدريد

برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا

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