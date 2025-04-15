موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء، على أستون فيلا الإنجليزي، على ملعب "فيلا بارك" ضمن لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



كان باريس سان جيرمان فاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة الذهاب.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان



تنطلق مباراة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان



تذاع مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وأوضح الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أن فريقه لن يخوض المواجهة أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بتعال، رغم الفوز الكبير ذهابًا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: الأهداف واضحة للغاية، حل المشاكل التي سيشكلها أستون فيلا علينا خلال المباراة، والفوز بها.

وأضاف: في نهاية المباراة، سيتأهل فريق واحد فقط من الفريقين إلى نصف النهائي، هذا ما يجعل هذه البطولة مثيرة للغاية، لا توجد ثقة مفرطة من جانبنا، بل تصميم على مواجهة المشاكل التي سيحاول أستون فيلا التسبب بها لنا.



ونقل الموقع الرسمي لباريس قوله: بالطبع لدينا أفضلية بعد مباراة الذهاب، لكن هذا أصبح من الماضي الآن، علينا أن نثبت أننا نمتلك المستوى اللازم للمنافسة في نصف نهائي هذه البطولة.

وأكد المدرب الإسباني: من المرجح أن يتقدم دفاعهم للأمام، ويضغطون لاستعادة الكرة بالقرب من مرمانا، وعلينا أن نرى كيف سنتغلب على ذلك، بالتأكيد المباراة ستكون حماسية ومثيرة للغاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.