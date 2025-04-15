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حوادث

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

أثار حريق مغالق
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية،فيتو

حريق الشرابية، رصدت عدسة “فيتو” أثار حريق مغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، حيث اظهرت الصور تفحم كميات كبيرة من الخشب بالمخازن التي طالتها النيران.

أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (1)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (1)

كما أظهرت الصور محاولة الأهالي وعمال مغالق الخشب في إنقاذ كمية أخرى من الخشب قبل أن تلتهما النيران.

أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (17)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (17)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (18)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (18)

كما أوضحت الصور أيضا عمليات التبريد التي تقوم بها قوات الحماية المدنية لمنع تجدد النيران، وسط تصاعد الدخان من موقع الحريق.

أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (19)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (19)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (20)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (20)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (21)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (21)

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية،  فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق آخرى.

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.

أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (22)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (22)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (23)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (23)

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (24)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (24)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (2)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (2)

وقرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (3)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (3)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (4)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (4)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (5)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (5)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (6)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (6)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (7)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (7)

وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين.  

أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (8)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (8)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (9)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (9)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (10)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (10)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (11)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (11)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (12)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (12)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (13)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (13)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (14)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (14)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (15)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (15)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (16)
أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (16)

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر.

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حريق الشرابية حريق مغالق الأخشاب بعزبة الورد قوات الحماية المدنية مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة
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