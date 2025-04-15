الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

حريق الشرابية، رصدت عدسة “فيتو” أثار حريق مغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، حيث اظهرت الصور تفحم كميات كبيرة من الخشب بالمخازن التي طالتها النيران.

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كما أظهرت الصور محاولة الأهالي وعمال مغالق الخشب في إنقاذ كمية أخرى من الخشب قبل أن تلتهما النيران.

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كما أوضحت الصور أيضا عمليات التبريد التي تقوم بها قوات الحماية المدنية لمنع تجدد النيران، وسط تصاعد الدخان من موقع الحريق.

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وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق آخرى.

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.

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وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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وقرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

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وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين.

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وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر.

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