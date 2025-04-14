ضبط 8 أطنان مواد غذائية في حملة تموينية مكثفة بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من 8 طن مواد غذائية متنوعة، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة على مدى يومين، أسفرت عن، ضبط 5 طن ملح، وطن واحد مخللات، 2 طن ذرة صفراء، 120كيلو لحوم ودواجن، وتحرير 98 محضرا، في مجال المخابز 60 محضرا، وفي مجال الأسواق 38 محضرا.

وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال التصفية بالصوامع والإعداد لموسم القمح.

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