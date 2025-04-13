الأحد 13 أبريل 2025
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انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الملاحة في طنطا والأهالي يتدخلون لإنقاذ الموقف

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الملاحة في طنطا

شهدت منطقة الملاحة أمام سوق طنطا العمومي للماشية صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبضائع، ما أدى إلى توقف مؤقت في حركة المرور وإثارة حالة من القلق بين المتواجدين في المنطقة.

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وبحسب شهود عيان، فقد فقد السائق السيطرة على السيارة أثناء محاولته الانعطاف بالقرب من السوق، مما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ. 

ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات خطيرة، واقتصرت الأضرار على تلفيات بالسيارة وحمولتها.

وتدخل عدد من الأهالي بسرعة لنجدة السائق ومساعدته في الخروج من السيارة، فيما تم الاستعانة بحفار تابع لأحد سكان المنطقة لرفع السيارة المنقلبة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

وتوجهت الأجهزة الأمنية بـ محافظةالغربية  إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الدفع بونش تابع لمجلس المدينة لنقل السيارة بعد استخراجها.

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