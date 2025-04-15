شروط الالتحاق بوظيفة فني استقبال وترحيل طائرات والمستندات المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل وظيفة | فني استقبال وترحيل طائرات | بمحطة (القاهرة) بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا بالشروط الآتية:

الشروط المطلوبة

الحصول على مؤهل فني متوسط مناسب.

رخصة قيادة مهنية درجة ثانية.

قبول العمل بنظام النوبات.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ذكور فقط.

شروط عامة:

(1) السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا عند بداية قبول الطلبات.

(۲) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية سارية (الرقم القومي).

(۳) الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

(٤) يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

(٥) تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

(٦) إستيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها

(۷) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/٤/١٥ حتى ٢٥ / ٢٠٢٥/٤

على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

- المؤهل الدراسي.

بطاقة الرقم القومي سارية.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة).

عدد (۲) صورة شخصية ٦٠٤

- رخصة مهنية درجة ثانية (سارية).

- دمغة بقيمة (١٠٥) قرشًا + طابع الشهيد

( ۸) توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة

( ۹) لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكتروني والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.

( ۱۰) اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

(۱۱) تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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