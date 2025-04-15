الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

حدد بنك القاهرة المستندات المطلوبة من العملاء للحصول على قرض المعاش.

 وأوضح  بنك القاهرة أن توفير المستندات واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل وتشمل المستندات التالي:

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان".

 

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرًا).

أعلن بنك القاهرة، عن تقديم باقة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء، خلال الفترة من يوم ١ حتى 31 أبريل، وذلك بمناسبة فعاليات الشمول المالي، وتحت مظلة البنك المركزي المصري، وفى ضوء الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة للعملاء بمناسبة اليوم العربي الشمول المالي ما يلي:

فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.
إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.
إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا.
إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد (سواء لعميل جديد او عميل قائم).
إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبيل البنكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنك القاهرة بطاقة تحقيق الشخصية الانترنت البنكى البنك المركزى البنك المركزى المصرى اليوم العربي للشمول المالي بطاقة الخصم المباشر خدمة الإنترنت البنكي قرض المعاش
ads

الأكثر قراءة

هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

شعبة الذهب عن شراء المعدن الأصفر: تريثوا حتى هذا الوقت

ضربوه أثناء عزاء إبراهيم شيكا، بلوجر يحرر محضرا ضد مشاهير من التيك توك

الأمن يكشف ملابسات فيديو أمين الشرطة المتشبث بسيارة هاربة بالإسماعيلية

قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بغسل 120 مليون جنيه بالنقد الأجنبي في عقارات وسيارات

هل نشهد قفزات في سعر الدولار؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب (فيديو)

الاعتداء بالضرب على ملحن مهرجانات شهير وسرقته بالإكراه في الهرم

رئيس "المواد البترولية" السابق يتوقع سعر بنزين 92 حال رفع الدعم ويكشف موعد التحرك القادم

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية