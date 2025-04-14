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اقتصاد

هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

رئيس اتحاد بنوك مصر
رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي، فيتو

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، موقف شهادات الـ 27% واحتمالية استمرارها.

 

رصد قرار البنك المركزي بشأن اسعار الفائدة

وقال "الأتربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"نرصد السوق وقرار البنك المركزي الخميس المقبل بشأن اسعار الفائدة، هناك بنوك خفضت اسعار الفائدة ولكن البنك الأهلي حتى هذه اللحظة يوفر شهادات الـ 27% بنهاية العام وشهادات الـ 23.5% شهريا، وشهادات الـ25% والـ30%".

 

اسعار الفائدة في شهادات الإدخار 

وأضاف: اسعار الفائدة في الشهادات المتوفرة داخل البنك الأهلي لن تتكرر مرة أخرى، ونراقب ونرصد قرار البنك المركزي في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

 

زيادة حصيلة شهادات الـ 27% والـ 30%

ولفت: إلي أن هناك زيادة في حصيلة شهادات الإدخار الـ 27% والـ 30%، معقبًا:"الناس تخوفت من خفض اسعار الفائدة وبناءًا عليه أقبلوا على الاستثمار في تلك الشهادات".
 

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