هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، موقف شهادات الـ 27% واحتمالية استمرارها.

رصد قرار البنك المركزي بشأن اسعار الفائدة

وقال "الأتربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"نرصد السوق وقرار البنك المركزي الخميس المقبل بشأن اسعار الفائدة، هناك بنوك خفضت اسعار الفائدة ولكن البنك الأهلي حتى هذه اللحظة يوفر شهادات الـ 27% بنهاية العام وشهادات الـ 23.5% شهريا، وشهادات الـ25% والـ30%".

اسعار الفائدة في شهادات الإدخار

وأضاف: اسعار الفائدة في الشهادات المتوفرة داخل البنك الأهلي لن تتكرر مرة أخرى، ونراقب ونرصد قرار البنك المركزي في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

زيادة حصيلة شهادات الـ 27% والـ 30%

ولفت: إلي أن هناك زيادة في حصيلة شهادات الإدخار الـ 27% والـ 30%، معقبًا:"الناس تخوفت من خفض اسعار الفائدة وبناءًا عليه أقبلوا على الاستثمار في تلك الشهادات".



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