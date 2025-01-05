رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن اليوم كان موعد استحقاق بعض الشهادات الإدخارية وتم تجديدها من قبل العملاء بالكامل".

شهادات إدخارية جاذبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: الشهادات الإدخارية لا تزال جاذبة لأن سعرها مرتفع، إلي جانب انخفاض التضخم إلي 25%.



حقيقة طرح شهادات إدخارية جديدة

وأكد الأتربي: "حتى هذه اللحظة لم نغير أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية السنوية وبالتحديد شهادة الـ27%، ولن نقوم بطرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع عن الحالي.



الإبقاء على اسعار الشهادات الإدخارية

وأوضح: "أبقينا على الشهادات الإدخارية السنوية حتى هذه اللحظة ولا استطيع بما سيحدث مستقبلا فيما اذا سيتم وقف الشهادات الإدخارية من عدمه، ولكن حتى الان اسعار الشهادات كما هي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.