الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

محمد الأتربي رئيس
محمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، فيتو

قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن اليوم كان موعد استحقاق بعض الشهادات الإدخارية وتم تجديدها من قبل العملاء بالكامل".

 

شهادات إدخارية جاذبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: الشهادات الإدخارية لا تزال جاذبة لأن سعرها مرتفع، إلي جانب انخفاض التضخم إلي 25%.


حقيقة طرح شهادات إدخارية جديدة

وأكد الأتربي: "حتى هذه اللحظة لم نغير أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية السنوية وبالتحديد شهادة الـ27%، ولن نقوم بطرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع عن الحالي.

 
الإبقاء على اسعار الشهادات الإدخارية

وأوضح: "أبقينا على الشهادات الإدخارية السنوية حتى هذه اللحظة ولا استطيع بما سيحدث مستقبلا فيما اذا سيتم وقف الشهادات الإدخارية من عدمه، ولكن حتى الان اسعار الشهادات كما هي".

 

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