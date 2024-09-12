البحث عن 3 أشخاص مفقودين أسفل أنقاض عقار شبرا مصر (صور)

يبحث رجال الحماية المدنية عن 3 أشخاص مفقودين أسفل أنقاض العقار، والمكون من 4 طوابق في منطقة شبرا مصر وسط انتشار سيارات الإسعاف لنقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

واستعانت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لإجراء عمليات البحث ورفع ركام عقار منهار مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا جراء الانهيار.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق في شبرا، وعلى الفور قوات الإنقاذ البري وقوات الشرطة الي مكان البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.