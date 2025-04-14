الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد أزمته الأخيرة، ناصر ماهر يطلب زيادة راتبه في الزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، طلب تعديل عقده وزيادة راتبه السنوي.

 

ناصر ماهر لاعب الزمالك 

وأشار المصدر إلى أن ناصر ماهر كان قد طلب من قبل زيادة راتبه إلا أن مجلس الإدارة رفص تماما.

وواصل: ناصر ماهر يضغط بقوة من أجل زيادة راتبه في ظل الأرقام الكبيرة التي عرضها الأبيض على اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم. 

وتابع: ناصر ماهر بدأ في افتعال المشاكل في الزمالك للضغط على الإدارة من أجل تعديل عقده بزيادة راتبه. 

فيما خاض عبد الله السعيد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة بكأس عاصمة مصر.

 

تدريبات بدنية خاصة لعبد الله السعيد وشلبي في مران الزمالك 

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تعليمات للثنائي بخوض تدريبات بدنية واستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بعد مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري.

وأدى باقي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية خلال مران اليوم على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة سموحة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل جلسة بيسيرو مع الزمالك 

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في مسابقة الدوري، وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وطالب المدير الفني من لاعبي الزمالك ضرورة التركيز في مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، وتحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، وذلك دون الحصول على راحة، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك بكل قوة وتركيز لمواجهة سموحة، في اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على لقب البطولة.

وكان الزمالك قد رفع رصيده إلى 38 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود، ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين إلى جانب عناصر الخبرة.

ويأمل الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، سواء في الدوري أو البطولات المحلية الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك ناصر ماهر اخبار الزمالك ناصر ماهر لاعب الزمالك

مواد متعلقة

بيسيرو قبل مواجهة سموحة: سنقاتل على الصعود في كأس عاصمة مصر

في صفقة انتقال حر، الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمد شريف

تدريبات بدنية خاصة لـ عبد الله السعيد وشلبي في مران الزمالك

بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة سموحة بكأس العاصمة

أخبار الرياضة اليوم: إيقاف ناصر ماهر وتحويله للتحقيق.. زيزو يغازل جمهور الزمالك.. قرار مفاجئ من كولر في الأهلي.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

روما ولاتسيو يتعادلان 1-1 في الدوري الإيطالي

رغم أنباء توقيعه للأهلي، زيزو ينشر فيديو مع جمهور الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود

ads

الأكثر قراءة

هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن حجم الأموال الساخنة خروجا ودخولا (فيديو)

هل نشهد قفزات في سعر الدولار؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب (فيديو)

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

بعد أزمته الأخيرة، ناصر ماهر يطلب زيادة راتبه في الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام السنن الرواتب في المذاهب الأربعة والحكمة منها

عالم أزهري: انتقال اللاعبين ليس خيانة والتشجيع الكروي الأعمى فتنة آخر الزمان

من الأشهر الحرم، تعرف على فضل شهر ذي القعدة ومعناه

المزيد
الجريدة الرسمية