مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى معدلات نمو في الربع الأول من 2025

سجّل مطار الغردقة الدولي نموا ملحوظا في حركة الرحلات والركاب خلال الربع الأول من عام 2025، محققا أعلى يوم تشغيل دولي مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.

ويأتي ذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ لمؤشرات الأداء بمعدلات تشغيل الرحلات الجوية بقطاع الطيران المدني.

مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى معدلات نمو في الربع الأول من عام ٢٠٢٥

فقد شهد عدد ركاب الوصول زيادة لافتة بلغت 40.3%، ما يعكس الإقبال المتزايد على المطار كوجهة رئيسية للسياحة والسفر.

وتجسد هذه المؤشرات الإيجابية المكانة المتنامية للمطار، وترسّخ موقعه كأحد أسرع المطارات نموا على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل إستراتيجية الدولة المصرية الطموحة لتحويل المطارات إلى نقاط جذب دولية ذات طابع تنافسي ومتميز.

وتواصل وزارة الطيران المدني مضاعفة جهودها لإستدامة هذا النمو، من خلال توسيع شبكة الرحلات الدولية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.