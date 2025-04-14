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أخبار مصر

مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى معدلات نمو في الربع الأول من 2025

مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
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سجّل مطار الغردقة الدولي نموا ملحوظا في حركة الرحلات والركاب خلال الربع الأول من عام 2025، محققا أعلى يوم تشغيل دولي مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.

ويأتي ذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ لمؤشرات الأداء بمعدلات تشغيل الرحلات الجوية بقطاع الطيران المدني. 

 

مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى معدلات نمو في الربع الأول من عام ٢٠٢٥

فقد شهد عدد ركاب الوصول زيادة لافتة بلغت 40.3%، ما يعكس الإقبال المتزايد على المطار كوجهة رئيسية للسياحة والسفر.

وتجسد هذه المؤشرات الإيجابية المكانة المتنامية للمطار، وترسّخ موقعه كأحد أسرع المطارات نموا على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل إستراتيجية الدولة المصرية الطموحة لتحويل المطارات إلى نقاط جذب دولية ذات طابع تنافسي ومتميز.

وتواصل وزارة الطيران المدني مضاعفة جهودها لإستدامة هذا النمو، من خلال توسيع شبكة الرحلات الدولية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

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