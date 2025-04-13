الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

مطار سفنكس يطلق مبادرة جديدة لدعم الصم والبكم

مطار سفنكس يطلق مبادرة
مطار سفنكس يطلق مبادرة جديدة لدعم الصم والبكم، فيتو
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أطلق  مطار سفنكس الدولي خدمة ومبادرة جديدة مخصصة لفئة الصم والبكم، وهي تعد خطوة هامة تعكس التزام قطاع الطيران المدني بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميّز في مجال المطارات المصرية.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز دمج ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني على تحقيق الشمول المجتمعي في مختلف المجالات الخدمية بقطاع الطيران المدني.

 

مطار سفنكس يطلق مبادرة جديدة لدعم الصم والبكم 

وتتمثل الخدمة في إصدار بطاقة تعريف تحمل شعار "Service for Deaf & Mute" ورمزًا تعبيريًا بلغة الإشارة، يرتديها الراكب لتيسير تعرف الموظفين عليه وتقديم الدعم اللازم له دون الحاجة إلى تدخل مباشر، بما يضمن تجربة سفر سلسة وآمنة.

ولتفعيل الخدمة، تم تخصيص مختص مدرب على لغة الإشارة في منطقة الحجر الصحي، يتولى استقبال الركاب وتسليمهم البطاقة فور وصولهم، مما يعزز سبل التواصل مع جميع الجهات داخل المطار.

وتُعد هذه المبادرة باكورة خطة موسّعة تستهدف تعميم الخدمة في مختلف المطارات المصرية تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني، بما يؤكد على مواصلة التزامها نحو تهيئة بيئة سفر دامجة تعزز مفاهيم الابتكار والمسؤولية المجتمعية في منظومة الطيران.

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