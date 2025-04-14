الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على إمبولي بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، إنتهى الشوط الأول من مباراة فريقي نابولي أمام إمبولي، بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن مواجهات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

هدف نابولي أحرزه اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

تشكيل نابولي أمام إمبولي

دخل فريق نابولي مباراته أمام إمبولي بتشكيل مكون من:

تشكيل نابولي أمام إمبولي، فيتو

تشكيل إمبولي أمام نابولي

فيما دخل فريق إمبولي مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

تشكيل إمبولي أمام نابولي، فيتو

إمبولي ضد نابولي

ودخل نابولي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مطاردة المتصدر إنتر ميلان حيث يحتل الفريق الجنوبي المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة بفارق ست نقاط فقط عن القمة.

وحقق فريق نابولي 19 فوزًا و8 تعادلات و4 هزائم، وسجلوا 48 هدفًا مقابل 25 هدفًا استقبلته شباكهم.

في المقابل يقبع إمبولي في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط، برصيد 24 نقطة فقط جمعها من 4 انتصارات و12 تعادلًا و15 خسارة.

وسجل الفريق التوسكاني 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 47 هدفًا، وهو ما يجعله في أمسّ الحاجة إلى كل نقطة في صراع البقاء.

نابولي وامبولي

مباراة إمبولي امام نابولي

وكان نابولي قد حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف في أكتوبر الماضي، بعد أن خسر مواجهتي الموسم الماضي بنفس النتيجة (0-1) لصالح إمبولي.

مباراة إمبولي ونابولي

ويعاني نابولي من تراجع ملحوظ مؤخرا، حيث فاز في مباراتين فقط من آخر تسع مواجهات في الدوري (تعادل في 6 وخسر واحدة)، علمًا بأنه منذ فبراير 2025 لم يتعادل أي فريق في الدوريات الأوروبية الكبرى أكثر منه (6 مرات، متساويًا مع إيفرتون).

كما تلقى نابولي هدفًا واحدًا في كل من آخر خمس مباريات على أرضه، مقارنة بستة أهداف فقط في أول عشر مباريات هذا الموسم على ملعبه، حيث خرج بشباك نظيفة في ست مناسبات.

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