الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يُطالب زيزو بالانتظام في التدريبات فورًا

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا جديدًا إلى لاعبه أحمد مصطفيى “زيزو”، يُطالبه فيه بالانتظام الفوري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي هذا الخطاب في إطار تمسك النادي بعودة اللاعب إلى الالتزام بالتواجد في المران الجماعي، بعد تغيبه خلال الفترة الماضية دون الحصول على إذن رسمي.

عدم قانونية الانقطاع عن التدريبات

وكان الزمالك قد سبق وأرسل إنذارًا أوليًّا إلى زيزو، يُبلغه فيه بعدم قانونية الانقطاع عن التدريبات، مؤكدًا أن ما يقوم به اللاعب يُعد إخلالًا ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

ويتمسك مسؤولو الزمالك بالحفاظ على استقرار الفريق واحترام اللوائح الداخلية، مؤكدين أن التعامل مع ملف زيزو سيتم وفقًا للأطر القانونية والنظام الداخلي للنادي.

وفي الوقت نفسه، تتابع الإدارة تطورات الموقف تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب، حال استمرار غياب اللاعب

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