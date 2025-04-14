وش الخير، من هو الصومالي عمر أرتان حكم لقاء الأهلي وصن داونز؟

دوري أبطال إفريقيا، استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مباراتي الأهلي وصن داونز المرتقبتين، في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مباراتي الأهلي وصن داونز المرتقبتين، في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

طاقم حكام الأهلي وصن داونز

يتكون طاقم حكام مباراة الأهلي وصن داونز في لقاء الذهاب من الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة ويعاونه مساعدون من كينيا هم: جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

الحكم الصومالي عمر أرتان، فيتو

السيرة الذاتية للحكم الصومالي عمر عبد القادر

الصومالي عمر عبد القادر أرتان من الحكام صغار السن (31 سنة)، ومن حكام النخبة الإفريقية ويعتمد عليه الاتحاد الإفريقي الكاف في إدارة أقوي المباريات الهامة والحاسمة في منافسات القارة السمراء

ولد عمر عام 1995 في حي ودجر في العاصمة الصومالية مقديشو، وتلقى التعليم الأساسي والثانوي في مقديشو، كما حصل على شهادة البكالوريوس في التنمية.

وشارك أرتان في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار الاخيرة ودوري الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

آخر ظهور للصومالي عمر أرتان مع الكرة المصرية

كان آ خر ظهور للحكم الصومالي عمر أرتان مع الكرة المصرية في مباراة منتخب مصر الأول أمام بوتسوانا، التي أقيمت على ملعب "فرانسيس تاون" في سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي حسمها الفراعنة لصالحهم برباعية نظيفة.

كما أدار مباراة المصري أمام إنيمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالية في شهر يناير الماضي، على ملعب الأخير وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

مشوار عمر عبد القادر في سلك التحكيم

في عام 2016 تم اختيار عمر عبد القادر أرتان حكما في الدوري الصومالي.

في عام 2018 اعتمده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكما دوليًا، وكانت أول مشاركة تحكيمية دولية له إدارة مباراة أقيمت في كينيا بين ناديين من كينيا ومدغشقر.

شارك عمر عبدالقادر أرتان كحكم في دورة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 سنة 2022، وكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في عام 2023 بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس.

في 2024 شارك عمر عبد القادر في كأس أمم إفريقيا المقام في ساحل العاج ليكون بذلك أول حكم صومالي يشارك في بطولة دولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.