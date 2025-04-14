المقاولون العرب يهزم المعادي واليخت بالدوري الممتاز للكرة النسائية

الكرة النسائية، واصل فريق سيدات المقاولون العرب سلسلة انتصاراته بفوز مهم على فريق المعادي واليخت، بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب المنافس ضمن الدوري الممتاز للكرة النسائية.

افتتحت عبير محمد التسجيل في الدقيقة 2 من الشوط الثاني، ثم عززت ريهام علي سليمان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 32، مما أظهر قوة الفريق في المنافسة.

جاء هذا الفوز بفضل الدعم المستمر من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وقيادة يسري عبدالغني رئيس القطاع، بإشراف مجدي مصطفى على جهاز الكرة النسائية بنادي المقاولون.

ويعمل الجهاز الفني، للمقاولون بقيادة الكابتن هبة رزق، كمدير فني، ويضم الكادر الفني الكابتن محمد زيادة مدربا عام، والكابتن عمر شكر كمدرب لحراس المرمى، والكابتن أحمد صفا مدير إداري، والدكتورة رهف أخصائي إصابات ملاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.