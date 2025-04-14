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رياضة

المقاولون العرب يهزم المعادي واليخت بالدوري الممتاز للكرة النسائية

سيدات المقاولون
سيدات المقاولون

الكرة النسائية، واصل فريق سيدات المقاولون العرب سلسلة انتصاراته بفوز مهم على فريق المعادي واليخت، بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب المنافس ضمن الدوري الممتاز للكرة النسائية.

 

افتتحت عبير محمد التسجيل في الدقيقة 2 من الشوط الثاني، ثم عززت ريهام علي سليمان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 32، مما أظهر قوة الفريق في المنافسة.

جاء هذا الفوز بفضل الدعم المستمر من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وقيادة  يسري عبدالغني رئيس القطاع، بإشراف مجدي مصطفى على جهاز الكرة النسائية بنادي المقاولون.

ويعمل الجهاز الفني، للمقاولون بقيادة الكابتن هبة رزق،  كمدير فني، ويضم الكادر الفني الكابتن محمد زيادة مدربا عام، والكابتن عمر شكر كمدرب لحراس المرمى، والكابتن أحمد صفا مدير إداري، والدكتورة رهف أخصائي إصابات ملاعب.

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