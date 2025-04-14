الإثنين 14 أبريل 2025
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اقتصاد

بعد زيادة الوقود..

زيادة تسعيرة رحلات أوبر 7%

اوبر
اوبر

أخطرت أوبر، منذ قليل، اليوم الإثنين 14 فبراير، جميع كباتن  الشركة  بزيادة تسعيرة الرحلات على وسائل النقل الذكي، بعدما إعلان قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وأكد كابتن بالشركة رفض ذكر اسمه: أن القرار صدر بعد اجتماعات متتالية من أعضاء شركة أوبر، يحدد فيها قيمة الزيادة في تسعيرة الرحلة والتي بلغت 7%، لتلائم زيادة الوقود، لافتا إلى أن القرار يصب في مصلحة الجميع، حتى لا يتعرض الكابتن  لخسائر مالية.

 

وكان نص رسالة أوبر لجميع العملاء والكباتن:"  نظرًا للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، فقد قمنا بمراجعة أسعار منتجات أوبر، وتم زيادة أجرة الرحلات اعتبارًا من 14 أبريل 2025.

واشارات شركة أوبر في بيان لجميع الكباتن، إلى أنها حريصة على تحديد قيمة زيادة عادلة من أجل إعطاء المشوار قيمته حتى لا يتعرض الكابتن لخسائر مالية.

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