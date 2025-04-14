هل تنخفض أسعار السيارات الفترة المقبلة؟ خبير يكشف توقعاته

أسعار السيارات، كشف المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، أن أسعار السيارات لن تنخفض وفقًا لتوقعاته، لا سيما وأن التوقعات تُشير إلى ارتفاع سعر الدولار، معقبًا: "اللي يلحق يشتري النهاردة ميتأخرش".

ركود في بيع السيارات

وأضاف أن هناك ركودًا في بيع السيارات في مصر، وهذا يرجع إلى أن السيارات تُباع بأسعار مُبالغ فيها في مصر، مشيرًا إلى أن شراء السيارات في الخارج وفي الخليج سهل للغاية، بينما المواطن المصري في الداخل الذي يُريد شراء سيارة فهو في حاجة للدخول إلى أكثر من 100 جمعية.

ولفت إلى أن الدولة تقوم على سواعد الأبناء المنتجين، وليس العاطلين على النواصي والكافيهات، مشيرًا إلى أن الإنتاج والتصدير عامل مهم جدًا في إيجاد وتوفير العملة الصعبة في ظل الأسواق المتعثرة منذ فترة طويلة.

المغرب تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير السيارات لأوروبا

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه وليد بريك، المغرب تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا فخر كبير للمملكة المغربية، مشيرًا إلى أن مصر صدرت العام الماضي سيارات بقيمة 6 ملايين دولار، بينما المغرب صدرت بـ13 مليار دولار، ولا يوجد إمكانية للمقارنة بين المغرب ومصر في تصدير السيارات على الإطلاق.

وأضاف، أن المغرب خلال الفترة الأخيرة افتتحت مصنعًا لإنتاج الطائرات الخاصة، وحقق مبيعات العام الماضي بـ2 مليار دولار، كما افتتحت مؤخرًا مصنعًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية، متسائلًا: “أين مصر في الصناعة وهي دولة الريادة في المنطقة العربية؟”.

وأوضح أن العالم أجمع يربح في السيارت بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ10%، بينما المستثمر المصري يُريد أن يُحقق أرباح في بيع السيارات بهامش ربح يُقدر بـ100%، والأسعار في مصر مُبالغة بصورة كبيرة.

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