رابطة السيارات: تراجع أسعار الموديلات الجديدة ينعش سوق المستعمل

السيارات المستعملة، تراجعت أسعار السيارات المستعملة في المصري خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع عروض التخفيضات التي توفرها بعض الشركات علي الموديلات الجديدة، مما تسبب في خفض السيارات المستعملة، التي أدت إلي تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق.

وفي ذات السياق قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات: إن حركة البيع والشراء عادت إلي سوق السيارات المستعملة بسبب حدوث عروض على السيارات الجديدة ، وتخفيضات في الأسعار شجعت المشترين على اتخاذ قرار شراء سيارات جديدة ، وبيع سياراتهم المستعملة للحصول على واحدة جديدة خاصة خلال شهر رمضان، وبالتالي حدث رواج في سوق المستعمل، بسبب تراجع الأسعار خاصة بالنسبة للسيارات الأقل من المليون جنيه.





وتنبأ المستشار أسامة أبو المجد، باستقرار أسعار السيارات الجديدة والمستعملة مع توقعات بانخفاض أسعار السيارات من جديد بسبب المنافسة القوية الحالية بين الشركات وتواجد المعروض من السيارات سواء المصنعة بمصر أو التي يتم استيرادها من الخارج مع إعلان تصنيع عدد من الطرازات محليًا من جانب والافراج عن الكثير من السيارات بالموانيء من جانب آخر مع استمرار استقرار سعر الدولار وتوقعات استمرار استقراره مما أدي لتخفيض سعر السيارات الجديدة.



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