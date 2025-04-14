بعد استدعائه إلى دمشق، سفير سوريا في موسكو يطلب اللجوء إلى روسيا

أكدت وسائل إعلام روسية، أن الدبلوماسي السوري بشار الجعفري، مندوب سوريا السابق فى الأمم المتحدة، وسفيرها لدى موسكو، طلب اللجوء إلى روسيا.

بشار الجعفري يطلب اللجوء إلى روسيا

وقال مصدر روسي لوكالة "تاس" الروسية، إن السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري طلب اللجوء إلى روسيا.

وكشفت تقارير صحفية سورية، عن استدعاء بشار الجعفري إلى دمشق، وتغيير رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في روسيا.

عقب ذلك أصدر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قرارا يقضى بنقل السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، إلى الإدارة المركزية في العاصمة دمشق.

الشيباني يقرر نقل بشار الجعفري إلى دمشق

وبعدما طلبت الحكومة السورية عودته إلى دمشق، أكدت مصادر، بأن مندوب سوريا السابق في الأمم المتحدة، وسفيرها فى موسكو، بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء في روسيا.

وأضافت المصادر وقتها، أن بشار الجعفري لن ينفذ قرار وزارة الخارجية السورية، الذي طالبه بالعودة إلى دمشق وإنهاء مهام عمله.

وكان بشار الجعفري تبرأ سابقا من انتهاكات نظام بشار الأسد، وحمّل ما أسماها "المنظومة مسؤولية إدارة البلاد بعقلية المافيا".

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