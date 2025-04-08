الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

السفارة السورية لدى موسكو تنفي بيانًا حول السفير بشار الجعفري

السفير بشار الجعفري،
السفير بشار الجعفري، فيتو

أصدرت السفارة السورية لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في العاصمة السورية دمشق.
 

وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تيليجرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد  المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، حيث تشير طريقة الكتابة إلى عدم دقة المنشور، بالإضافة إلى صورتين مرفقتين مع النص.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد نقلت أمس الإثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، تأكيده أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أصدر قرارًا يقضي بنقل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في روسيا بشار الجعفري، وسفير سوريا في السعودية محمد سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

 

وبحسب المصدر، فإن هذه التغييرات "تأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو، وسيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال، ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية كبدلاء في المنصبين، خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن هذا التغيير على مستوى السفراء والبدلوماسيين السوريين في الخارج، هو التغيير الأول منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة إدارة البلاد.

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أسعد الشيباني الجمهورية العربية السورية الخارجية السورية العاصمة السورية دمشق سوريا

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