الإسكان تعلن سعر المتر في طرح وحدات المتوسط والفاخر

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزير أعلن عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وذلك بعد حصر الوحدات المتاحة خلال عام، والتي تبلغ حوالي 400 ألف وحدة سكنية.

الطرح الأكبر في تاريخ وزارة الإسكان

وأضاف خلال تصريحات إذاعية، أن هذا الطرح يعتبر الأكبر في تاريخ وزارة الإسكان، حيث يستهدف جميع شرائح المجتمع، ويوفر مساحات وأسعار وأماكن متنوعة، ومن المقرر يتم طرح هذه الوحدات على ٥ دفعات، على مدار عام كامل، ابتداء من غدا.

طرح أكثر من 35 ألف وحدة سكنية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم طرح أكثر من 35 ألف وحدة سكنية غدا في مختلف المدن والمحافظات، وتحديدا في 19 مدينة جديدة و6 محافظات.

الإقبال على المدن الجديدة

وتابع:"الوزارة سعيدة بنجاح المدن الجديدة، حيث أصبح الإقبال عليها كبيرا، وتتوفر فيها الخدمات وفرص العمل والتعليم، مما يجعلها خيارا جذابا للمواطنين، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تخدم المحافظات القائمة، مثل مدينة العاشر من رمضان التي تخدم محافظة الشرقية، ومدينة العبور التي تخدم محافظة القليوبية، وهكذا.

خطة طرح الإسكان خلال عام

ولفت إلي أن خطة الطرح خلال عام ستكون على النحو التالي، غدا سيتم طرح أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، وبعد ذلك يوم15 يوليو و15 أكتوبر و15 يناير سيتم طرح دفعة جديدة من الوحدات.

وأكد المهندس عمرو خطاب أن هذه الوحدات السكنية متنوعة في المساحات، حيث تتراوح بين 100 و180 مترا، وتتنوع بين إسكان متوسط وفوق المتوسط وفاخر، وتتميز بتصميمات حديثة وإدارة متطورة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الإسكان أعلن عن إنشاء شركة لإدارة الخدمات في هذه المشروعات، وذلك لضمان جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عمرو خطاب أن الأسعار ستتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه للمتر، وذلك حسب المساحة والتميز والموقع ونوع الإسكان.

أوضح المهندس عمرو خطاب أن المواطنين يمكنهم التقديم على هذه الوحدات السكنية إلكترونيا، من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير، حيث يمكنهم إنشاء حساب مجاني، وتصفح الوحدات المتاحة، واختيار الوحدة المناسبة، ودفع مقدم جدية الحجز، كما أكد على أن التقديم سيكون بالرقم القومي، وأن عملية الحجز ستكون إلكترونية بالكامل، ولا يوجد أي تدخل بشري فيها، وأن الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية ستكون لمن قام بالحجز أولا، وليس عن طريق القرعة.

أوضح المتحدث الرسمي أن مشروع سكن لكل المصريين هو مشروع منفصل عن الطروحات الجديدة، وأنه يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وأن شروطه تختلف عن شروط الطروحات الجديدة.

فيما يتعلق بشروط الإسكان الاجتماعي، أوضح الوزير أنه يتم متابعة بيانات المتقدمين بشكل دوري، وإذا حدث أي تغيير في بياناتهم، مثل تغيير الوظيفة أو الحالة الاجتماعية، فيجب عليهم تحديث بياناتهم على بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي.

كما أكد على أهمية استكمال الأوراق المطلوبة، وتحديث البيانات، والتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمي للوزارة وتجنب التواصل مع أي جهات وصفحات غير موثقة.

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