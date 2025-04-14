غدا إتاحة كراسات الشروط، تفاصيل طرح 35 ألف شقة بالمدن الجديدة والمحافظات

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المرحلة الأولى من أكبر طرح للشقق بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، غدا الثلاثاء بإجمالي ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وتتيح الوزارة كراسات شروط الحجز للشقق غدا الثلاثاء من خلال موقع حجز بنك التعمير والإسكان، وضم الطرح شقق عدد من المشروعات المتميزة ومنها:

شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة

شقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة

شقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة

شقق مشروع ميد واي

شقق مشروع بشاير

شقق مشروع أهالينا

والشقق بمساحات متنوعة ما بين 75 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 متر مربع، وتتيح الوزارة أنظمة سداد مختلفة تبدء من التقسيط من 3 - 5 - 7 سنوات.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.



وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم طرح (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على ٥ مراحل المرحلة الأولى (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/٤/١٥، والمرحلة الثانية (٥٩٥١٠) وحدات سكنية في ٢٠٢٥/٧/١٥، والمرحلة الثالثة (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/١٠/١٥، والمرحلة الرابعة (٥٨٣١٢) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/١/١٥، والمرحلة الخامسة (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/٤/١٥.

وأكد وزير الإسكان، أن الطرح يأتي أيضا في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، مؤكدًا سعي الوزارة فيما يخص ملفات عملها لتحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، لضمان حياة كريمة.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة بالعلمين الجديدة أرض بلوك سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 5900 جنيه، وأرض بلوك سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 5900 جنيه.

أسيوط الجديدة أرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 14538 مترًا بسعر 8990 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 3789 مترًا بسعر 16560 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4523 مترًا بسعر 5740 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 3604 أمتار بسعر 2195 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 601 متر بسعر 2195 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 611 مترًا بسعر 2195 جنيهًا.

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