منتخب كرة الصالات النسائية يدخل معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام استعدادا لأمم إفريقيا

حدد الجهاز الفنى لمنتخب كرة الصالات النسائية بقيادة نادررشاد يوم 22 مارس المقبل موعدا لإقامة المعسكر المغلق للفريق لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالة اللاعبات الفنية والبدنية وذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية للصالات.

موعد بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية

وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية في نسختها الأولى، حيث تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 ابريل المقبل بمشاركة 9 منتخبات هى مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا يصعد منهم فريقان فقط لنهائيات كأس العالم.

قرعة متوازنة لمنتخب مصر

وقال نادر رشاد: أن قرعة البطولة جاءت متوازنة إلى حد كبير وأن كل المنتخبات ليس لديها معلومات فنية كافية عن بعضها لكن المؤكد أنها ستكون بطولة قوية وسيسعى المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم من خلالها.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصرى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه انجولا وغينيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.