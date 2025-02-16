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رياضة

منتخب كرة الصالات النسائية يدخل معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، فيتو

حدد الجهاز الفنى لمنتخب كرة الصالات النسائية بقيادة نادررشاد يوم 22 مارس المقبل موعدا لإقامة المعسكر المغلق للفريق لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالة اللاعبات الفنية والبدنية وذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية للصالات.

 

موعد بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية

وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية في نسختها الأولى، حيث تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 ابريل المقبل بمشاركة 9 منتخبات هى مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا يصعد منهم فريقان فقط لنهائيات كأس العالم.

 

قرعة متوازنة لمنتخب مصر

وقال نادر رشاد: أن قرعة البطولة جاءت متوازنة إلى حد كبير وأن كل المنتخبات ليس لديها معلومات فنية كافية عن بعضها لكن المؤكد أنها ستكون بطولة قوية وسيسعى المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم من خلالها.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصرى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه انجولا وغينيا.

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