الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

إعلان قائمة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب كرة الصالات
منتخب كرة الصالات النسائية، فيتو

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية، بقيادة نادر رشاد، 16 لاعبة للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه، وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا. ويتأهل من البطولة المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني فقط إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في الفلبين خلال نوفمبر المقبل.

قائمة لاعبات منتخب كرة الصالات نسائية 

يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - مني السيد محمد - شروق إبراهيم جمعة - ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - اسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - ايه محمد عزب - فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي - سهيلة حسين- أمينة وليد.

يتدرب الفريق على فترتين، صباحًا ومساءً، بصالة الدكتور حسن مصطفى، خلال فترة المعسكر وحتى السفر إلى المغرب صباح يوم 19 أبريل، على أن يختار الجهاز الفني 14 لاعبة فقط للسفر، وفقًا للائحة البطولة.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبد الله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضًا منتخب غينيا. ويرأس البعثة الدكتور علاء عبد العزيز، مدير إدارة المنتخبات.

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