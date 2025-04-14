الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بوظيفة أخصائي تمريض بمستشفى مصر للطيران

مستشفي مصر للطيران
مستشفي مصر للطيران
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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية لشغل وظيفتي  أخصائي تمريض / فني تمريض عن طريق (التعاقد) بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:-

الوظيفة والشروط المطلوبة: -

أولًا: وظيفة أخصائي تمريض.

الحصول على بكالوريوس في علوم التمريض.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ثانيًا: وظيفة فني تمريض.

الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص تمريض.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجتياز الإختبارات المقررة.

شروط عامة:-

 السن لا يزيد عن (٤٠) عامًا عند تاريخ قبول الطلبات.

 ذكور / إناث.

 أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية سارية الرقم القومي).

 الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

 يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

 تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو 

 إستيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

وذلك خلال الفترة من ١٥ / ٢٠٢٥/٤ حتى ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٥.

على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

- المؤهل الدراسي.

بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة ترخيص مزاولة المهنة مدون بها الرقم القومي.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة).

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

 (۲) صورة شخصية ٦٤.

دمغة بقيمة (١٠٥) قرشًا + طابع الشهيد.

 توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيهًا لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة.

 لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكتروني والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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