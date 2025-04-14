أب يستغيث لإجراء عملية زرع رئتين لابنه في الأقصر: "العملية تتكلف 27 مليون جنيه اجيبهم منين"

مأساة حقيقية تعيشها أسرة الطفل عمرو علي طايع ابن القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، فقبل 4 سنوات مضت تعرض لمرض نادر تمثل في ارتفاع ضغط الدم لدى الشريان الرئوي، حيث تفاقم الوضع سوءا، وأصبح بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل من خلال زراعة رئتين.

مأساة الطفل عمرو علي بالأقصر

ويقول علي طايع إن نجله يبلغ من العمر 16 عاما، وقد بدأ صراع مع المرض منذ بداية عام 2020 وهو يعاني من مرض خطير، وهو ارتفاع ضغط الشريان الرئوي من النوع الأول.

ويؤكد في تصريحات خاصة لـ بوابة «فيتو» أن حالة نجله الصغير أصبحت لا تحتمل فهو يعيش معاناة يومية، رغم تلقيه للعلاجات المتخصصة، لموسعات أوعية الشريان الرئوي (Macitentan, Tdalafile & Selexipag) ومدرات البول، كما أن الرعاية الصحية بالأقصر تقوم بتوفير علبة علاج ثمنها 150 ألف جنيه شهريا، لكنها ليست مجدية بالشفاء مثل العملية الجراحية.

ويوضح أن ابنه عمرو واجه حالات تدهور حادة أدت إلى دخوله العناية المركزة عدة مرات، وهي من بين الأسباب التي زادت من خطورة حالته، تراكمت مياه على جدار المعدة، مما زاد من معاناته وأدى لتفاقم الأعراض، حيث يعاني باستمرار من صعوبة كبيرة في التنفس وتعب استهلك كل طاقته، ما أثر بشكل جسيم على نشاطه وحياته اليومية.

وأشار إلى أن العلاج الأمثل له في الوقت الحالي هو إجراء عملية زراعة رئة مزدوجة، وفقًا لقرارات الأطباء الأخيرة، لكن التكلفة المطلوبة لإنقاذ حياة نجلة وصلت إلى 27 مليون جنيه، وهو مبلغ يفوق الإمكانيات المتوفرة للأسرة.

استغاثة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية

وناشد علي طايع ابن القرنة بالأقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنه وإجراء العملية الجراحية لزراعة رئتين حيث إن ثمن تكلفتها لا يستطيع أن يتحمله.

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