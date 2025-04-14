أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية علي ظهور محمد رمضان ببدلة رقص في أمريكا | خاص

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية علي واقعة ظهور محمد رمضان بإطلالة تشبه بدلة الرقص خلال حفله في كوتشيلا والتي أثارت جدلا كبيرا.

محمد رمضان في كوتشيلا

وقال المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لفيتو:" إن محمد رمضان يخضع لولاية نقابة المهن التمثيلية، وليس نقابة الموسقيين.

وتصدر النجم محمد رمضان، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلالته المثيرة للجدل والتي ظهر فيها بآخر حفلاته ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

حفل محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا

وتعرض محمد رمضان لانتقادات لاذعة بعد إطلالته المثيرة حيث عبر البعض عن استيائه من مظهر ملابسه، خاصة أنه يمثل مصر في أمريكا، وطالب كثيرون بمحاكمته.

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