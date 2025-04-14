التحفظ على سيدة تعدت على كلب حتى النفوق في عابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية التحفظ على إحدى السيدات، ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمني، وذلك بعد ان قامت بالتعدي على كلب ضال باستخدام عصا خشبية، ما تسبب في نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين في القاهرة.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي سيدة تملك مقهى ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الجريمة، مُبرّرة ذلك بقيام الكلب سابقًا بعقر طفل في المنطقة نفسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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