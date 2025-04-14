الإثنين 14 أبريل 2025
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اقتصاد

تراجع حاد فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 1950جنيها

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر الذهب بجميع الأعيرة، من جديد بنحو 30 جنيها، بتعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة، ليبلغ اجمالى التراجع اليوم منذ بداية التعاملات الصباحية حوالى 50 جنيها بجميع الاعيرة. 

سعر جرام  الذهب فى مصر 

 وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب في السوق المحلي وفق آخر تحديث.

اقرأ التالي: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

سعر جرام الذهب 
اسعار الذهب 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيها “للبيع“.

سعر جرام  الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4610 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3940 جنيها “للبيع”.

اسعار الذهب
اسعار الذهب

سعر جرام  الذهب عيار 14

سعر جرام  الذهب عيار 14، سجل 2080 جنيها “للبيع”.

سعر جرام  الذهب عيار 12

سعر جرام  الذهب عيار 12، سجل 2620 جنيها “للبيع”.

سعر جرام  الذهب عيار 9

سعر جرام  الذهب عيار 9،  سجل 1950 جنيها “للبيع”.

 

الذهب - فيتو 
اسعار الذهب 

اقرأ التالى: الذهب بكام فى الصاغة اليوم 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

 ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو 
اسعار الذهب 

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
سعر جرام الذهب 
اسعار الذهب 

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.
 

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