بشرة سارة، زيادة تعويضات صندوق الحوادث والكوارث في نقابة النقل البري في المنيا

أكد أسامة إسماعيل، نقيب نقابة النقل البري في ملوي وديرمواس، جنوب محافظة المنيا، أن مجلس إدارة النقابة العامة قرر في جلسته المنعقدة اليوم رفع قيمة تعويضات صندوق الحوادث والكوارث.

نقابة النقل البري في ملوي وديرمواس

وبموجب القرار، سيتم زيادة مبلغ التعويض في حالة الوفاة بسبب الحادث من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، كما تم رفع مبلغ تعويض حالة العجز الكلي من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

موعد بدء التطبيق

وأشار إسماعيل إلى أنه لن يتم فرض أي أعباء إضافية من الاشتراكات خلال الفترة الحالية، على أن يبدأ صرف التعويضات الجديدة اعتبارًا من 1 مايو 2025.

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