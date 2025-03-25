بعد إحراجه لها، حقيقة وجود خلاف بين محمد رمضان وياسمين صبري

أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو قصير ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يصافح الفنانة ياسمين صبري بحفل سحور إحدى شركات الميديا الشهيرة.

ويبدو أن الفنانة ياسمين صبري قالت كلمة لم تعجب محمد رمضان الذي فاجأها برد فعله عندما قال لها “يابني ؟!.. إنتي مجنونة ؟!”، لتتركه ياسمين وتنصرف.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الثنائي، حقيقة وجود خلاف، بين ياسمين صبري، ومحمد رمضان، حيث أكد أنه لا توجد خلافات بين ياسمين صبري وبين رمضان، وأن الثنائي تربطهما علاقة صداقة بعد اشتراكهما في اكثر من عمل فني.

وأوضح، أن محمد رمضان، يتحدث عن ياسمين صبري، بصورة طيبة أمام زملائه، وأن ما حدث يعتبر سوء تفاهم بينهما.

مدفع رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان يقدم خلال أيام الشهر الكريم برنامج “مدفع رمضان”، الذي يلتقي خلاله بالجمهور ويمنحهم جوائز ومبالغ مالية كبيرة

أما الفنانة ياسمين صبري فتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “أميرة.. ضل حيطة”، والذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية وبعض المناصات الأخرى، وأشاد به عدد كبير من الجمهور.

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