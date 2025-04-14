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حوادث

حفظ بلاغ مرام سعيد ضد سائقة توك توك بعد التصالح 

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرتنيابة الشرابية بحفظ البلاغ المقدم من المذيعة مرام سعيد، تتهم سائقة توك توك بالتعدي عليه وذلك بعد تنازل الأولى عن القضية، بعد اعتذار المتهمة وتصالح الطرفين.

وأكدت المذيعة مرام سعيد اثناء تنازلها عن البلاغ انها تنازلت حفاظا علي مستقبل الطرف الآخر كونها فتاة.

وكانت المذيعة مرام سعيد استغاثت بالجهات المختصة، بعد تعرضها للتعدي من فتاة تعمل سائقة “توكتوك” بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وكتبت المذيعة مرام سعيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سواقين التكاتك من ضمنهم بنت سايقة توكتوك اتهجموا عليَّ، ومش عاجبهم كلمة إن البلد فيها قانون، طب البلد فيها قانون على فكرة".

وأكملت المذيعة مرام سعيد منشورها: "وحاليًّا القسم بياخد إجراءاته القانونية شكرًا جدًّا ليهم وهنزلكم باقي التفاصيل لما أخرج من القسم، واخد إجراءاتي القانونية".

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نيابة الشرابية المذيعة مرام سعيد فيسبوك

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