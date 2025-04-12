السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

إخلاء سبيل سائقة توك توك متهمة بالتعدي على مذيعة في الشرابية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بإخلاء سبيل سائقة التوكتوك المتهمة بالتعدي على المذيعة مرام سعيد، بعد تنازل الأخيرة عن القضية، بعد اعتذار المتهمة. 


وكانت المذيعة مرام سعيد استغاثت بالجهات المختصة، بعد تعرضها للتعدي من فتاة تعمل سائقة “توكتوك” بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.


وكتبت المذيعة مرام سعيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سواقين التكاتك من ضمنهم بنت سايقة توكتوك اتهجموا عليَّ، ومش عاجبهم كلمة إن البلد فيها قانون، طب البلد فيها قانون على فكرة”.

وأكملت المذيعة مرام سعيد منشورها: "وحاليًّا القسم بياخد إجراءاته القانونية شكرًا جدًّا ليهم وهنزلكم باقي التفاصيل لما أخرج من القسم، واخد إجراءاتي القانونية".

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نيابة الشرابية مرام سعيد المذيعة مرام سعيد

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