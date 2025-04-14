حضرت الرسالة وغاب الباحث، قصة مناقشة دكتوراه في جامعة الأزهر بعد وفاة صاحبتها (صور)

تصدرت جامعة الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها عن مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد، بالرغم من وفاة الباحثة، وذلك غدًا الثلاثاء.

وحددت جامعة الأزهر موعد مناقشة رسالة العالمية “الدكتوراه” في اللغويات من الباحثة: “هانم محمود أبو اليزيد محمد أبوالعزم”، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، تحت عنوان «ظاهرة التأويل النحوي عند أبي الفداءت في كتابة “الكناش في النحو والتصريف”» بالرغم من أن الباحثة توفاها الله، وذلك تكريمًا لها بعد وفاتها وتقديرًا لجهدها، وستكون المناقشة غدًا الثلاثاء 15 إبريل الجاري في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وكانت الباحثة هانم محمود أبواليزيد محمد أبوالعزم توفيت في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي حيث سبب خبر وفاتها صدمة بين زملائها وأقرانها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة «ظاهرة التأويل النحوي عند أبي الفداءت في كتابه ”الكناش في النحو والتصريف»

وأشارت مصادر داخل جامعة الأزهر أن الباحثة كانت قد أعدت الرسالة على مدار 4 سنوات، وتتابع مع لجنة الإشراف، وتم اعتماد اللجنة مناقشة الباحثة بمشاركة مناقشين خارجيين، ولكن توفاها الله بعد تسليم اللجنة نسخ الرسالة للنظر فيها، فتم استكمال أعمال مناقشة الرسالة وتحديد موعد مناقشة الرسالة بشكل علني ومنح الباحثة درجة المناقشة بالرغم من غيابها، وسيتم وضع اسم الباحثة في الكرسي المخصص لها.

ومن المقرر أن تُعقد المناقشة تكريمًا للباحثة المتوفاة الدكتورة هانم أبواليزيد، وتعقد المناقشة بمدرج الدكتورة شفيقة الشهاوي، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة غدًا الثلاثاء 15 إبريل الجاري.

وتتكن لجنة المناقشة من:

الدكتور عادل محمد علي الطنطاوي أستاذ اللغويات المتفرع بكلية اللغة العربية بالمنصورة مشرفة أصليا )

الدكتورة عواطف أحمد كمال شهاب الدين أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة (مناقشا داخليا).

الدكتورة منال فوزي عبد القادر عمر أستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بيور سعيد (مشرفا مشاركا).

الدكتور أحمد محمد توفيق السوداني أستاذ اللغويات المتفرغ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بيور سعيد والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالديدامون شرقية (مناقشة خارجية).

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