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بقرار من رئيس الوزراء، جامعة الأزهر تعلن عن كلية هندسة مستقلة للبنات بقنا

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر تحويل فصول الهندسة للبنات، التابعة لكلية الهندسة بنين بقنا إلى كلية مستقلة باسم: «كلية الهندسة للبنات بقنا»، تتبع فرع الجامعة بالوجه القبلي، وذلك بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم: (1146) الصادر بتاريخ 6 إبريل، لعام 2025م.

جامعة الأزهر تعلن تحويل فصول هندسة بنات قنا إلى كلية الهندسة للبنات بقنا

وبهذه المناسبة تتقدم جامعة الأزهر برئاسة  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص التهاني إلى منسوبي كلية الهندسة للبنات بقنا، داعين الله-تعالى- أن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه رفعة الأزهر الشريف جامًعًا وجامعة.

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الأزهر الشريف الدكتور مصطفى مدبولي جامعة الأزهر كلية الهندسة

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