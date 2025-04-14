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رياضة

استاد القاهرة يستضيف منافسات كأس العالم للجمباز الفني بمشاركة 20 دولة

كأس العالم للجمباز
كأس العالم للجمباز الفني، فيتو

الجمباز، يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري بمشاركة 20 دولة.

وتعد البطولة  إحدى بطولات سلسلة كأس العالم الأربع التي تقام على مدار العام بإشراف من الاتحاد الدولي للعبة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس انجلوس 2028.

ويشارك في منافسات البطولة 20 دولة هي “الجزائر – أرمينيا – أذربيجان – بلغاريا – كندا – كرواتيا – قبرص – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – إيطاليا – كازخستان – المغرب – كوريا الشمالية – سلوفينيا – سويسرا – أوكرانيا – أمريكا – أوزبكستان – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

 

رئيس الاتحاد الدولي مع وزير الرياضة وإيهاب أمين
رئيس الاتحاد الدولي مع وزير الرياضة وإيهاب أمين

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن الاتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موري واتانابي لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة سنوات لاسيما بعد التنظيم المميز لبطولات كأس العالم في السنوات الماضية.

ووجه أمين الشكر للدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم والمساندة الدولية والقارية من أجل استضافة مصر كبرى البطولات الدولية والقارية في ظل وجود المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي تجعل مصر جاهزة دائما لإستضافة أكبر البطولات على مستوى العالم.

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الجمباز بطولة كاس العالم للجمباز الفني كأس العالم الجزائر إيهاب أمين

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