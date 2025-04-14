الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيارة من أحد ذوي الهمم بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بسرقة سيارة من أحد الأشخاص "من ذوى الهمم" وشقيقه بالشرقية.

سرقة سيارة من أحد ذوي الهمم بالشرقية

تعود تفاصيل الواقعة برصد أجهزة وزارة الداخلية، ما يُتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد منشور يتضمن الزعم بقيام عدد من الأشخاص بسرقة سيارة من أحد المواطنين من ذوي الهمم وشقيقه، بالإكراه، بتحريض من خالهما بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبيّن عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية على الميراث، من ضمنها السيارة، بين الشاكي وعدد من أقاربه، وقد تم تحرير محاضر رسمية بذلك بمركز شرطة الزقازيق.

وتم ضبط الأطراف المتنازعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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