الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيارة من أحد ذوي الهمم بالشرقية

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة منشور بشأن سرقة سيارة من أحد ذوي الهمم ب

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم  بقيام بعض الأشخاص بسرقة سيارة من أحد الأشخاص "من ذوى الهمم" وشقيقه بالشرقية.

سرقة سيارة من أحد ذوي الهمم بالشرقية

تعود تفاصيل الواقعة برصد أجهزة وزارة الداخلية، ما يُتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد منشور يتضمن الزعم بقيام عدد من الأشخاص بسرقة سيارة من أحد المواطنين من ذوي الهمم وشقيقه، بالإكراه، بتحريض من خالهما بمحافظة الشرقية.

تحرير 960 مخالفة ملصق إلكتروني و531 لعدم ارتداء الخوذة

ضبط سيدة تعدّت على كلب حتى النفوق في عابدين

وبالفحص، تبيّن عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية على الميراث، من ضمنها السيارة، بين الشاكي وعدد من أقاربه، وقد تم تحرير محاضر رسمية بذلك بمركز شرطة الزقازيق.

وتم ضبط الأطراف المتنازعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية سرقة سيارة الشرقية مديرية امن الشرقية خلافات على الميراث النيابة العامة الزقازيق

مواد متعلقة

تحرير 960 مخالفة ملصق إلكتروني و531 لعدم ارتداء الخوذة

ضبط سيدة تعدّت على كلب حتى النفوق في عابدين

سقوط عنصر إجرامي بحوزة ترسانة أسلحة نارية قبل بيعها بـ طوخ

فحص 52 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 43 بلطجيا خلال حملات بالمحافظات

ضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 813 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم: وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط.. إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز.. تفاصيل محاولة خداع الأمن بقصة رضيع بمقابر قنا

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية بالأميرية

تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط
ads

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

سعر الذهب يشتعل بالبورصة المصرية، زيادة 100 جنيه خلال ساعتين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية