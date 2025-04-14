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المفتي يتوجَّه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر "المواطنة والهويَّة وقيم العيش المشترك"

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فيتو

يتوجَّه  الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر "المواطنة والهُويَّة وقيم العيش المشترك"، الذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال الفترة من 15 إلى 16 أبريل الجاري.

 أهمية ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتعزيز أسس التعايش السلمي

ومن المقرر أن يُلقي  المفتي كلمة رئيسية خلال جلسات المؤتمر، يتناول فيها أهمية ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز أسس التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، والدور المحوري للمؤسسات الدينية في دعم الهُويَّة الوطنية وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان.

 السبل الكفيلة بتعزيز قيم المواطنة والهُويَّة والتسامح


ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز قيم المواطنة والهُويَّة والتسامح في المجتمعات المتعددة.

وتأتي مشاركة فضيلة المفتي في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلام والحوار، ومواجهة التحديات التي تهدد وحدة المجتمعات وتماسكها.

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الإمارات العربية المتحدة الدكتور نظير عياد جامعة محمد بن زايد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية هيئات الافتاء في العالم دولة الإمارات العربية المتحدة مفتى الجمهورية

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