الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري في الإسكندرية

حملات رقابية مكثفة
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

إنه كان ظلومًا جهولًا

كشف وعلاج بالمجان لـ1050 حالة في قافلة طبية ببني سويف

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

وأسفرت الحملات، التي تقودها اللجنة المشكلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة وبالتنسيق مع مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، عن تحرير 98 محضر مخالفة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 48 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط وإعدام كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وفي حي منتزه أول، استهدفت حملة مكبرة شارع مسجد الصداقة بمنطقة سيدي بشر، وأسفرت عن تحرير 53 محضر مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 21 محضرًا لإدارة منشآت بدون ترخيص، وغلق وتشميع 36 محل تجاري، مع توجيه عدة إنذارات، وتحصيل غرامات بقيمة 39 ألف جنيه، وإعدام 40 كجم من المنتجات الغذائية غير الصالحة.

وفي مركز ومدينة برج العرب، شنت الأجهزة حملة مماثلة استهدفت شارع محمد أنور السادات، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات، وتحصيل غرامات بقيمة 4800 جنيه، بالإضافة إلى إعدام 30 كجم من المواد الغذائية و90 زجاجة مشروبات منتهية الصلاحية.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد والطب البيطري حي منتزه أول

مواد متعلقة

استعدادًا لمواجهة صن داونز، الأهلي ينهي تأشيرات رحلة جنوب أفريقيا

سعر الدولار اليوم،تراجع قوى للدولار فى البنوك

حقق هذا الرقم أمس، "سيكو سيكو" يواصل سيطرته على إيرادات السينما
ads

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

أول تحرك من الأهلي لتجهيز زيزو لمونديال الأندية

رسالة قوية من أمير قطر للرئيس السيسي

أمير قطر للرئيس السيسي: زيارتكم للدوحة تتويج للزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين الشقيقين

بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية