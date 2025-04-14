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حوادث

ضبط سيدة تعدّت على كلب حتى النفوق في عابدين

ضبط سيدة تعدّت على
ضبط سيدة تعدّت على كلب حتى الموت في عابدين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تعدّي إحدى السيدات على كلب ضال باستخدام عصا خشبية، ما تسبب في نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين في القاهرة.

<strong>ضبط سيدة تعدّت على كلب  حتى الموت في  عابدين </strong>
ضبط سيدة تعدّت على كلب  حتى الموت في  عابدين 

ضبط سيدة تعدّت على كلب  حتى الموت في  عابدين 

وتمكّنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي سيدة تملك مقهى ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب. 

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وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الجريمة، مُبرّرة ذلك بقيام الكلب سابقًا بعقر طفل في المنطقة نفسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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أجهزة وزارة الداخلية عابدين قسم شرطة السيدة زينب كلب عابدين مديرية أمن القاهرة

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