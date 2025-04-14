الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 960 مخالفة ملصق إلكتروني و531 لعدم ارتداء الخوذة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 960 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فحص 52 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 43 بلطجيا خلال حملات بالمحافظات

ضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 813 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

تحرير 960 مخالفة للملصق الإلكتروني 

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، تولت الأجهزة المعنية رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 531 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تركيب الملصق الالكتروني مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني الادارة العامة للمرور المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى

مواد متعلقة

فحص 52 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 43 بلطجيا خلال حملات بالمحافظات

ضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 813 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم: وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط.. إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز.. تفاصيل محاولة خداع الأمن بقصة رضيع بمقابر قنا

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية بالأميرية

تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط

حبس ربة منزل وابنها بعد محاولة خداع الأمن بقصة رضيع في مقابر قنا

التحريات تكشف ملابسات وفاة أربعيني سقط من الطابق الرابع بالتجمع الخامس

اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان
ads

الأكثر قراءة

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

رمضان إيه ده يا رمضان؟، الفنان المصري يصدم الجمهور في مهرجان كوتشيلا (فيديو)

تفحم سيارة وإصابة السائق والتباع في حادث مروع بطريق الزعفرانة - ببني سويف (صور)

3 شروط للاعب، آخر تطورات تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

ليفربول يغرد وحيدًا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 32

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

الرئيس السيسي يزور الكويت اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية