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الجيزة تنشر التعريفة الجديدة لخطوط السير بمواقف الأقاليم

سيارات السرفيس،فيتو
سيارات السرفيس،فيتو

نشرت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التعريفة الجديدة لخطوط السير لسيارات السرفيس والنقل الجماعي العاملة بمواقف الأقاليم على مستوى المحافظة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية.

وشدد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مؤكدًا على تكثيف الرقابة على المواقف لضمان تطبيق التعريفة بشكل صحيح.
 

تفاصيل التعريفة الجديدة
 

وتم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

كما تم وضع لافتات مدونة عليها التعريفة الجديدة بكل المواقف الرسمية، وذلك عقب اعتماد التعريفة الجديدة لإعلام السائقين والمواطنين بالزيادة الجديدة لكل خط.

كما تم وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع سيارات السرفيس والنقل الجماعي.

وأكد المحافظ على تكثيف الرقابة على المواقف لضمان تطبيق التعريفة بشكل صحيح، مشددا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

وأعلن محافظ الجيزة عن أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: الخطوط التالية 33465048 / 33465046، خدمة الواتساب على الرقم 01016050453

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