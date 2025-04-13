الأحد 13 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية: زيادة حد الإقراض من جهاز شباب الخريجين لـ 70 ألف جنيه

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، زيادة حد الإقراض للمستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين بدون فوائد إلى 70 ألف جنيه بدلا من 60 ألفا، كما قرر رفع سن المقترضين من 40 سنة إلى 45 سنة لتوسيع دائرة المستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين، وزيادة حجم وعدد المشروعات وزيادة فرص العمل للشباب.

محافظ الدقهلية يترأس لجنة جهاز شباب الخريجين

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة المراجعة الدورية لأنواع الأنشطة والمشروعات المقامة وتحليلها لتحديد المشروعات الأكثر نجاحًا وربحية لأصحابها، للتركيز عليها وتعظيمها، على أن يشمل التحليل نوع النشاط أو المشروع وموقعه ومعرفة المناطق الأكثر إقبالا على طلب القروض والأنشطة الاكثر انتشارا.

سبل تعظيم الاستفادة من القروض الممنوحة

كما استعرض محافظ الدقهلية سبل تعظيم الاستفادة من القروض الممنوحة، وزيادة أعداد المتقدمين للجهاز للحصول على قروض ميسرة بدون فوائد، وسرعة البت فيها وذلك للمساهمة في إقامة مشروعات انتاجية وخدمية وتجارية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن اللجنة تنعقد، لدعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة، تعمل على خلق فرص عمل جديدة دعما للاقتصاد القومي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وبدر السيد بدر مدير عام الشئون المالية والادارية، ووفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعضو من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.

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