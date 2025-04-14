الإثنين 14 أبريل 2025
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حوادث

ضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية وتهديد حياة المواطنين

ضبط قائدي سيارتين
ضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية والسير برعونة في دائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مما عرّض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

<strong>ضبط قائدي سيارتين لـ أداء حركات استعراضية وعرّضا حياة المواطنين للخطر</strong>
ضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية وعرّضا حياة المواطنين للخطر، فيتو

ضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية وتهديد حياة المواطنين 

وبإجراء التحريات والفحص، نجح رجال الشرطة في تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة كما هو موضح في المقطع، موضحين أن ذلك جرى خلال مشاركتهما في موكب زفاف.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهمَين والسيارتين.

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ضبط قائدي سيارتين حركات استعراضية تعريض حياة المواطنين للخطر جهود وزارة الداخلية سير برعونة مركز شرطة شبين الكوم

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