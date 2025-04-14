انفجار قوي يهز اللاذقية السورية

أفادت صحيفة الوطن السورية اليوم الإثنين بأن أهالي محافظة اللاذقية سمعوا صوت دوي انفجار قوي، لم يعرف مصدره وطبيعته حتى اللحظة.

وقبل وقت سابق، استهدفت غارات إسرائيلية اللواء 110 في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا.

وكانت 6 غارات متتالية استهدفت اللواء الذي يحتوي على زوارق حربية ومستودعات أسلحة للنظام السابق.

كما شوهد طائرات استطلاع يعتقد أنها إسرائيلية ما زالت تحلق في أجواء المنطقة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية".

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