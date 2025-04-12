السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق 648 فدانا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل

غرق 648 فدانا فى
غرق 648 فدانا فى المنوفية بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل

 قال المهندس ناصر أبو طالب، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، إن 648 فدانًا من أراضي «طرح النهر» غرقت بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل في محافظة المنوفية.

وأوضح فى تصريحات لـ فيتو أن نسبة ارتفاع مياه النيل اليوم ما يقرب من 70 سم، وهو ما تسبب في غرق عدد من الأفدنة اليوم، لافتا إلى أن هذا وضع طبيعي مع أراضي طرح النهر، والمزارعون يعلمون وضع وطبيعة هذه الأرض.

وأشار إلى أن مركز أشمون هو الأكثر تضررًا بنسبة 603 أفدنة، يليه مركزي السادات ومنوف، مؤكدا أن هذه الأراضي قريبة من المياه، وإذا كان هناك تعويض سيكون بالإعفاء من الإيجار وهذا قرار أملاك الري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الزراعة بالمنوفية محافظة المنوفية المنوفية مركز أشمون

مواد متعلقة

اللحظات الأخيرة في حياة مدير إدارة الباجور التعليمية ومرور الوزير بجواره (فيديو)

تعليم المنوفية تناقش نظام البكالوريا

اجتماع تنسيقي للوقوف على الجاهزية الكاملة للمعدات لمجابهة الأزمات بالمنوفية

محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بالتعريفة الجديدة ومستودعات الغاز

ضبط شخص بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك أسعار البنزين

سيارة نصف نقل تنهي حياة طفل بأشمون في المنوفية

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «جنى» بالشرقية لمفتي الجمهورية

السجن المشدد 15عاما للمتهم بهتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

اللحظات الأخيرة في حياة مدير إدارة الباجور التعليمية ومرور الوزير بجواره (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

المزيد
الجريدة الرسمية