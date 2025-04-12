غرق 648 فدانا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل

قال المهندس ناصر أبو طالب، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، إن 648 فدانًا من أراضي «طرح النهر» غرقت بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل في محافظة المنوفية.

وأوضح فى تصريحات لـ فيتو أن نسبة ارتفاع مياه النيل اليوم ما يقرب من 70 سم، وهو ما تسبب في غرق عدد من الأفدنة اليوم، لافتا إلى أن هذا وضع طبيعي مع أراضي طرح النهر، والمزارعون يعلمون وضع وطبيعة هذه الأرض.

وأشار إلى أن مركز أشمون هو الأكثر تضررًا بنسبة 603 أفدنة، يليه مركزي السادات ومنوف، مؤكدا أن هذه الأراضي قريبة من المياه، وإذا كان هناك تعويض سيكون بالإعفاء من الإيجار وهذا قرار أملاك الري.

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