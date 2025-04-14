وزير الإسكان يستعرض موقف مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة، لاستعراض الموقف الخاص بالمشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الإسكان، مقترحات المشروعات المخطط تنفيذها بالمنطقة، ومنها مبنى خدمي إداري وتجاري وفندقي، بجانب عرض لمحتويات المشروع من أماكن انتظار سيارات ومطاعم وكافيتريات ومحال تجارية وبنوك وغيرها من الخدمات.

كما تناول اللقاء البرنامج الزمني للمشروع ومراحل الأعمال والتي تتضمن 3 مراحل، حيث وجه وزير الإسكان بالبدء الفوري بالمشروع والانتهاء من التصميمات لبدء التنفيذ، وكذا المتابعة الدورية من فريق العمل بالوزارة لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

وأعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بدء تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 بالحي 32 بمساحة 276 م2 للمواطنين الذين تم تسكينهم من خلال القرعة العلنية بمدينة العبور الجديدة وذلك يوم 4 مايو المقبل حتى 4 أغسطس المقبل.

وشن جهازا مدينتي دمياط الجديدة، والشيخ زايد، حملات مكبرة لتحصيل متأخرات استهلاك مياه الشرب ووصلات الخلسة، ورفع إشغالات ومخالفة بناء بالمدينتين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع الظواهر العشوائية.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، شنت حملة مكبرة بالحي الثاني ومنطقة النوادي بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت تحصيل المتأخرات لدى العملاء أصحاب المحال التجارية بالأسواق ومنطقة النوادي، وأسفرت عن التحصيل الفورى لبعض المتأخرات نظير الاستهلاك عن الفترة السابقة، واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، ودفع ثمن العدادات الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة، لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات مسبقة الدفع بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، شنت لجنة وصلات الخلسة والقطع بجهاز مدينة الشيخ زايد، حملة مكبرة للكشف عن الوصلات غير القانونية "الخلسة"، وأسفرت عن ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، ورفع العدادات المخالفة والمستحق عليهما متأخرات مالية، برغم سابقة مخاطبة السادة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.

وأوضحت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، أنه تم استهداف كمبوند جنة ٢ بتوسعات المدينة لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب.

وناشدت رئيس جهاز المدينة، السكان، بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن (١٥١٠٠) طوال الـ ٢٤ ساعة.

كما تم شن حملة أسفرت عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين والنباشين أمام ( سنتر اللؤلؤة ) بالحي الأول، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أمام سلم مشاة هايبر 1، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

كما نفذت الإدارات المعنية بجهاز المدينة أعمال إزالة فورية ( للمرة الثانية ) لأعمال بناء مخالف لزيادة غرف السطح بالقطعة رقم ٢٢٧ ح ٥ مج ٢، حيث أكدت "رئيس الجهاز " عدم التهاون فى تطبيق القانون ومحاربة أي شكل من أشكال الخروج عن القانون، مع استمرار المتابعة والرصد.

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