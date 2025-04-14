الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بدء العمل على إنتاج جزء ثالث من فيلم Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice،
Beetlejuice Beetlejuice، فيتو

 حقق فيلم المخرج تيم بورتن Beetlejuice Beetlejuice، إيرادات وصلت لـ  320 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، عن ميزانية إنتاج تقدر بـ100 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم.

 وعرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice، لأول مرة خلال حفل افتتاح الدورة الـ ٨١، لمهرجان فينيسيا السينمائي، وكان خارج المنافسة الرسمية للمهرجان.

Beetlejuice - الأفلام على Google Play

 فيلم Beetlejuice Beetlejuice، من إخراج تيم بيرتون، وهو بطولة مايكل كيتون، وينونا رايدر، وكاثرين أوهارا، وجاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، وجينا أورتيجا، وويليم دافو، وإنتاج شركة Warner Bros. Pictures.

 

قصة فيلم Beetlejuice Beetlejuice

 Beetlejuice Beetlejuice، ينتمي لنوعية أفلام الرعب والخيال، وتقوم الممثلة، "وينونا رايدر" في الفيلم بتجنيد شبح "مايكل كيتون"، مع أكبر عدد من الأشخاص لمساعدة ابنتها، أستريد “جينا أورتيجا” في العديد من الأمور.

نتفليكس تجدد مسلسل Adolescence لموسم ثاني

ديزني تعلق العمل بالنسخة الواقعية من فيلم Tangled

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Beetlejuice Beetlejuice فيلم Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice فيلم افتتاح فينيسيا

مواد متعلقة

مارفل تطرح بوستر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again

«Adolescence» المسلسل القصير الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس

ads

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 1950جنيها

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

الدولار ينهي تعاملات اليوم على ارتفاع

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

تفاصيل جديدة في مبادرة الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور للعودة للمنتخب

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية